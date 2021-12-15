محافظ جنوب سيناء يشيد بأطقم الإسعاف بأولى جلسات مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ..صور

جنوب سيناء _فايزة مرسال

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالظهور المميز للأطقم الإسعافية، في جلسات مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقام بمدينة شرم الشيخ.

وأظهرت هيئة الإسعاف المصرية، الأطقم الإسعافية بشكل يعكس مقدار التطور الذى طال تلك المنظومة فى الآونة الأخيرة، وذلك من خلال ظهور رجال الإسعاف بشكل يتخطى المظهر النمطى والتقليدى للمسعف.

وتواجدت سيارات الإسعاف فى محيط قاعات المؤتمرات الكبرى، وتجهيز سيارات الإسعاف بشكل يؤهلها للعمل كوحدة عناية مركزة متنقلة قادرة على التعامل مع أشد وأصعب الحالات المرضية، وعكس مظهر قائدى ومسعفى تلك السيارات حجم الانضباط والالتزام لأبناء تلك المنظومة.

وجاء المشهد داخل القاعات ليكمل تلك الصورة الإيجابية لأبناء تلك المنظومة عبر إنشاء عدد من النقاط الطبية لخدمة ضيوف المؤتمر، ويتولى إدارتها أطباء تابعين لهيئة الإسعاف المصرية بصحبة مسعفين يحمل بعضهم درجة الدبلوم المهنى للمسعفين، والتى تندرج ضمن برامج الزمالة المصرية، والتى تعد من أعلى الشهادات فى المجال الإسعافى.

وتضمنت تجهيزات الأطقم الإسعافية التجهيزات الطبية منها أجهزة اللاسلكي التي تتيح استدعاء الدعم الطبي والتواصل مع سيارات الإسعاف في حالة الاحتياج، مع القدرة على تنسيق عمليات الإخلاء مع مستشفي شرم الشيخ الدولي التي تمثل نقطة الإخلاء الطبي للمؤتمر.

وكان من الملفت ظهور رجال الإسعاف داخل قاعات المؤتمر بزي مختلف، وهذا الزي يعكس وظيفة ومهام كل فرد داخل مجموعة العمل، حيث جرى تقسيم المهام بداية من قادة الفرق الإسعافية وأطباء العيادات ويعاونهم أطقم إسعافية، وعدد من المشرفين لمباشرة تيسير تحركاتهم، ويتمركز كل منهم في نطاق معين يكفل تأمين وتغطية كافة رواد وضيوف المؤتمر.



جانب من الحدث



محافظ جنوب سيناء يشيد بالظهور المميز للأطقم الإسعافية في أولى جلسات مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ



محافظ جنوب سيناء يشيد بالظهور المميز للأطقم الإسعافية في أولى جلسات مؤتمر مكافحة الفساد



محافظ جنوب سيناء يشيد بالظهور المميز للأطقم الإسعافية







