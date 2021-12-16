محافظ الإسكندرية: الوضع مستقر بجميع الأحياء وسيولة مرورية بالطرق الرئيسية

الإسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية بتفقد أعمال رفع تجمعات المياه بطريق إسكندرية مطروح قبل مدخل البيطاش الرئيسي، بوجود رئيس حي العجمي ومدير عام منطقة العجمي للتشغيل والصيانة، حيث تم رفع تجمعات مياه الأمطار بمعدات شركة صرف صحي الإسكندرية ومعدات من حي العجمي، وذلك نتيجة للأمطار الغزيرة التي سقطت علي منطقة العجمي منذ مساء الأمس وتسببت منذ قليل في بعض التجمعات التي يجري العمل علي رفعها.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الوضع مستقر بجميع الأحياء، وهناك سيولة مرورية في معظم مناطق المحافظة، وأن الأمطار مالت إلي الغزارة من بعد العصر اليوم، ورغم ذلك هناك سيولة مرورية علي مستوي العشر أحياء، وتم التعامل مع تجمعات المياه بواسطة معدات شركة الصرف الصحي والأحياء في بعض المناطق البسيطة التي لم تتسبب في أي إعاقة مرورية.

وأشار إلي أن قرار إجازة المدارس صعب ولكنه يأتى وفق قواعد محددة وحرصاً علي طلاب المدارس، وتقدم بالشكر إلى العاملين بشركة صرف صحي الإسكندرية، وأشاد بمجهودهم ومجهود رجال الحي ونهضة مصر لرفع القمامة.

من جانبه، قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، أن أكثر الأحياء استقبالاً للامطار "العامرية والعجمي ووسط"، وتم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار ومع البلاغات الواردة من النجدة أو المحافظة أو المواطنين علي الخط الساخن للشركة 175.