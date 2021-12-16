محافظ الإسكندرية: استنفار بالأحياء للتعامل مع مياه الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

رفعت أحياء الإسكندرية حالة الطوارئ، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ومنها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وفي هذا الصدد؛ تابع حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت تعامل الأجهزة المعنية مع رفع تجمعات مياه الأمطار وحالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية وكسح التجمعات بنطاق الحي.

وتابع محارب هيلع رئيس حي شرق، ميدانيًا أعمال شفط صرف مياه الأمطار وتصريف مياه أمواج البحر علي الكورنيش، وتابع تمركز سيارات الصرف الصحي في مختلف أنحاء الحي وخاصًة في بؤر تجمع المياه والشوارع الرئيسة لتيسير حركة المرور.

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي غرب تمركزات سيارات الصرف الصحي وحالة الشوارع والميادين ،وتابعت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول تمركزات سيارات الصرف الصحى في الشوارع والأنفاق وعلي طريق الكورنيش للتعامل مع تراكمات المياه.

وفي حي الجمرك تابع اللواء حسام الشيخ رئيس الحي تصريف الشنايش والمصبات ، كما تابع تمركز سيارات شفط المياه المتواجدة بنطاق الحي للتأكد من عدم تراكم مياه الأمطار،وقام المحاسب رجب النقيدي رئيس حي وسط بمتابعة أعمال شفط وتصريف مياه الأمطار ، وتابع تمركز سيارات الصرف الصحى بالمناطق الأشد تضررا ،وتابع السيد موسي رئيس حي العجمي أعمال تطهير شنايش المطر ومطابق الصرف الصحي ، وأعمال تأمين أبواب أعمدة الإنارة العامة ، وتمركز سيارات الصرف الصحي وطريق كورنيش الدخيلة ،وفي حي المنتزه ثان تابع اللواء حسن الجمال ميدانيا تمركزات رجال الصرف الصحي والحماية المدنية، للتأكد من التعامل الفوري مع تراكم مياه الأمطار .

كما تابع رئيس حي العامرية أول محمد عبد الله وبحضور جميع الإدارات المعنية أعمال شفط ونزح مياه الأمطار بنطاق الحى والطريق الصحراوي - إسكندرية القاهرة - وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات ،وفي برج العرب تابع اللواء علاء يوسف حالة الشوارع والميادين والطرق وإزالة آثار موجة الطقس السيء علي الطريق الساحلي في نطاق الحي ، كما تابع تمركز سيارات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار .

وأكدت محافظة الإسكندرية على إستمرار رفع حالة الطوارئ في جميع الأحياء بمتابعة حالة الشوارع والميادين لإزالة آثار الطقس السيء ورصد أي تراكمات للمياه وإزالة أي لافتات أو اعمدة أو منازل تؤثر حركة المرور وحياة المواطنين.