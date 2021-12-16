اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:26 م
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ما هو تحليل البروتين الدهنى "A" وما علاقته بأمراض القلب؟

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:00 م
ما هو تحليل البروتين الدهنى "A" وما علاقته بأمراض القلب؟ اختبار البروتين الدهنى A
كتبت مروة هريدى

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تحليل البروتين الدهنى "A"، هو اختبار الدم الذى يقيس مستويات هذا البروتين فى الدم، حيث إن النسب المرتفعة من هذا النوع من الروتين الدهنى قد تهدد بوجود مشاكل فى القلب، وفقًا لتقرير موقع "مايو كلينيك".

تُعرف البروتينات الدهنية فى الدم، بأنها مواد مصنوعة من البروتين والدهون والمسئولة عن حمل الكوليسترول في الدم، وليس كل الكوليسترول جيد، فهناك نوعان رئيسيان منه، البروتين الدهني عالي الكثافة المعروف أيضًا باسم الكوليسترول الجيد (HDL)، والكوليسترول الضار وهو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) .

ويعتبر البروتين الدهني (A) هو نوع من الكوليسترول الضار، حيث يخضع الشخص لاختبار قياس هذا النوع من البروتين الدهنى للكشف عن خطر الإصابة بالجلطة أو السكتة القلبية أو أمراض القلب الأخرى، وهو ليس اختبار روتيني، وعادة ما يطلب فقط للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر معينة للإصابة بهذه الأمراض، مثل التاريخ العائلي لأمراض القلب، أو إذا كنت تعانى من ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم، أو إذا كنت تعانى من أمراض القلب.

قد يعني مستوى البروتين الدهني العالي (A) أنك معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ويتحدد مستوى البروتين الدهني (A) بواسطة جيناتك ولا يتأثر بنمط حياتك أو بمعظم الأدوية، وإذا أظهرت نتائج التحليل وجود مستويات مرتفعة منه، ينصح الطبيب وقتها بضرورة تقليل عوامل الخطر التى قد تسبب ارتفاع مستوياته ما قد يجعلك عُرضة للإصابة بأمراض القلب، مثل تناول نظام غذائي صحي، والتحكم في الوزن، والاقلاع عن التدخين، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وخفض ضغط الدم.


الكوليسترول الجيد

الكوليسترول الضار

تحليل البروتين الدهنى A

نتائج تحليل البروتين الدهنى A

طرق خفض مستويات الكوليسترول الضار

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