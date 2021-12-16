لماذا ارتفعت صعود قطاعات البورصة بجلسة الخميس؟

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، باستثناء قطاعي الخدمات التعليمية والبنوك بنسبة 0.1%، 0.08%، على التوالي، وتصدرت القطاعات المرتفعة الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.81%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، وصعد قطاعي التجارة والموزعون والسياحة والترفيه بنسبة 1.09%، 1.08%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.89%، يليه قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية والطاقة والخدمات المساندة والمنسوجات والسلع المعمرة والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.58%، 0.57%، 0.56%، 0.54%، على التوالي، ثم قطاعي مواد البناء وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.29%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.288 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 393.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.04 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.13% والعرب على 22.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 61.6 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، 111.4 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 60.3 مليون جنيه، 175.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 11667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13949 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4607 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3984 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1133 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.