صعود 8 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها الرعاية الصحية

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.39%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.69%، وصعد قطاعي البنوك والتجارة والموزعون بنسبة 0.28%، 0.22%، على التوالي، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.06%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 2.13%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.75%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.83%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.72%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.47%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.38%، وانخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.24%، وهبط قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.16%، 0.15%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار جنيه عند مستوى 733.415 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 349.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.42%، والعرب على 13.75% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 92.5 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، 65.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 234.8 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 11622 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2017 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13790 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4589 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2113 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3129 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1133 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.