فحص مليون و183 ألف مواطن بمبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان فى محافظة سوهاج عن فحص أكثر من مليون و183 ألف مواطن وذلك خلال مبادرة الإعتلال الكلوى والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة منذ إنطلاقها بمحافظة سوهاج في "سبتمبر لعام 2020" وحتى الآن والتى تُقدم خدماتها ب 204 مقر بمختلف مدن ومراكز المحافظة صرحت بذلك كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

ومن جانبها أضافت حامد أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق عمر 40 عاماً وكذالك المواطنين من عمر 18 سنة حتى 40 سنة ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بشكل دورى بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زياده الوزن والسمنه مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

كما أكدت وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بصحة المواطن وهو ماظهر جليا من خلال كافة المبادرات الرئاسية السابقة والحالية كمبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ودعم صحة الأم والجنين والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس وذلك بجانب جهود الدولة المبذولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد وتطعيم جميع المواطنين وذلك لرفع المناعة المجتمعية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.