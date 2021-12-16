ضبط مخبز لتصرفه فى طن دقيق بلدى مدعم.. وآخر للتلاعب بوزن الرغيف بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

وجه محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التموينية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة ثبوت أي مخالفة، وتحت إشراف رضا عمران مدير إدارة تموين أجا، تشكلت الحملة برئاسة مصطفى عوض، وعضوية اسلام صبرى المفتشان بالإدارة، وأسفرت عن ضبط مخبز ال.س.ال بمدينة أجا لتصرفه فى عدد 18 شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جراما.

كما تم ضبط مخبز ن.م.أ بذات المدينة ينتج خبز ناقص الوزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتشدد إدارة تموين اجا على تصديها وبكل حزم لكافة أنواع المخالفات التموينية، مؤكدة على وقوف رجال الضبط القضائي جنبا إلى جنب لممارسة اختصاصهم الأصيل بكل تفانى وإخلاص.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.