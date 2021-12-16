مديرية تموين الدقهلية تضبط مواد بترولية وزيوت مجهولة المصدر

فريق المحافظات

تمكنت حملة تموينية لمديرية التموين بالدقهلية ، من ضبط كمية من المواد البترولية مجهولة المصدر، وذلك بعد شكاوى المواطنين عن وجود زيوت محرك وقطع غيار، وبنزين 95 مضروب، مما أدى لاتلاف المحركات لكثير من الافراد ، وتم تكليف عبد الوهاب عبد الرحيم وكيل المديرية ، بتنفيذ حملة على أماكن بيع تلك المنتجات.

حيث تم المرور علي محطات تموين السيارات لمعرفة مدي التزامهم بالقرارات و القوانين التموينية.

واسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب مخزن يحتوي على كميات من زيت السيارات وزيت الفرامل مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 1100 لتر من زيوت السيارات مجهول المصدر وعدد 288 عبوة، من نوع اخر من زيت السيارات و عدد 120 عبوة من زيت الفرامل .

و تم سحب عينات من المضبوطات على ذمة المحضر، لإرسالها إلى المعامل المختصه لمدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



