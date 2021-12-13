صعود بورصتي السعودية ودبي بجلسة الإثنين.. وهبوط بورصة أبو ظبي والبحرين والكويت

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.46% رابحًا 50.80 نقطة ليغلق عند مستوى 11019.86 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.46% رابحًا 15.11 نقطة ليغلق عند مستوى 3246.58 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.4% خاسرًا 36.22 نقطة ليغلق عند مستوى 8935.161 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.17% خاسرًا 3 نقاط ليغلق عند مستوى 1783.31 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.46% رابحًا 50.80 نقطة ليغلق عند مستوى 11019.86 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.66% رابحًا 159.48 نقطة ليغلق عند مستوى 24146.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 232.3 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 3.26%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.97%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.37%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.13%، ثم قطاعي التأمين والسلع الرأسمالية بنسبة 1.03%، 1.02%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.81%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.72%، 0.71%، على التوالي، فيما تراجعت 4 قطاعات وهي النقل والرعاية الصحية وتجزئة السلع الكمالية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.3%، 0.28%، 0.18%، 0.11%، على التوالي.

وقفز 142 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 9.98%، ثم سهم "صدر" بنسبة 8.88%، وتراجع 56 سهمًا على رأسها سهم "باتك" بنسبة 3.17%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 2.80%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 2.59%، فيما تصدر سهم "اس تي سي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 602.5 ريال سعودي.



بورصة دبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.46% رابحًا 15.11 نقطة ليغلق عند مستوى 3246.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 305.3 مليون سهم محققة ما قيمته 437.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5475 صفقة لعدد 32 سهمًا، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.47%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.7%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.58%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.25%.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة بي إتش أم كابيتال للخدمات المالية بنسبة 13.20%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.54%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.47%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.14%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقاري قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 23.6 مليون ورقة بقيمة 117.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.83%.



بورصة أبو ظبي فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.4% خاسرًا 36.22 نقطة ليغلق عند مستوى 8935.161 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.640 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 262.2 مليون سهم، بقيمة 1.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 9852 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.69%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.80%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.78%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.09%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.59%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 13.21%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 6.44%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 9.88%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.12%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 4.41%، فيما تصدر سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 349.6 مليون درهم.



بورصة البحرين كما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% خاسرًا 3 نقاط ليغلق عند مستوى 1783.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 817.8 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 14.74% بضغوط هبوط أسهم مجموعة البركة المصرفية، شركة الإثمار القابضة، بنك السلام، البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.79%، 2.94%، 1.96%، 0.54%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.42%، مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، وصعدت أسهم بنك البحرين الإسلامي، شركة استيراد الاستثمارية، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 5.19%، 2.90%، 1.76%، على التوالي.



بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% خاسرًا 16.15 نقطة ليغلق عند مستوى 7013.53 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% خاسرًا 21.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7593.12 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسرًا 3.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5893.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.23% رابحًا 14.28 نقطة ليغلق عند مستوى 6113.33 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 293.4 مليون سهم بقيمة 46.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 3.52%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.15%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.43%، ثم قطاعي العقار والبنوك بنسبة 0.29%، 0.22%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.13%، 0.12%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الصناعة والرعاية الصحية بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي.