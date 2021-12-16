صحة المنيا: الصحة المدرسية تواصل مجهوداتها وتقدم خدماتها للشباب

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن إدارة الصحة المدرسية قامت بتقديم خدماتها لـ 39716 من الشباب من خلال عيادات الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى عمل فحوصات طبية وتطعيمات لطلاب المدارس، وتنفيذ 200 ندوة للتثقيف الصحى والمرور على المدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع أساليب مكافحة العدوى حرصا على صحة وسلامة الطلاب، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضى.

وأوضحت الدكتورة نهى على السهلى مدير إدارة السن المدرسى بمديرية الصحة بالمنيا أن عيادات الشباب والمراهقين قدمت خدماتها لـ39716 من الشباب وتم تقديم التوعية لـ 17942من الشباب والمشورة لـ 16774 والخدمات الصحية لـ 39706.

وأضافت أنه تم عمل فحص طبى شامل لـ 220 ألفا و631 طالبا وتطعيم 150473 طالبا ضد الالتهاب السحائى وتطعيم 80416 طالبا بالطعم الثنائى وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى وجارى تطعيم باقى طلاب المدارس المستهدفين.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 200 ندوة للتثقيف الصحى لطلبة المدارس تنوعت موضوعاتها بين الإجراءات الوقائية التى يجب الالتزام بها والنظافة الشخصية والامراض المعدية والتغذية السليمة وأهمية ممارسة الرياضة بالإضافة إلى تكثيف المرور عن طريق فرق الصحة المدرسية بالمديرية والإدارات الصحية على المدراس لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتأكد من اتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأوضحت أنه تم عقد دورة تدريبية لاطباء وتمريض الوحدات الصحية خاصة بتفعيل الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 وذلك فى الفترة من 28 الى 30 نوفمير الماضى وفى سياق متصل اوضحت الدكتورة نهى على السهلى أنه ضمن المشاركة بمبادرة التضامن الاجتماعى لتقديم الخدمة الصحية لدور الايتام والمؤسسات العقابية من سن 5 سنوات حتى 18 سنه تم عمل فحص طبى لعدد 128 من الشباب ب 13 دار من دور الايتام والمؤسسات العقابية وتم تحويل 47 حالة الى الوحدات الصحية والمراكز الطبية و20 حالة الى المستشفيات بالاضافة الى تنفيذ 17 ندوة.