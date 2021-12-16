فحص 13 ألف و 112 طفلًا حديث الولادة بالمنيا خلال شهر بمبادرة السمعيات

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز محافظة المنيا وقعت الكشف الطبى على عدد من الأطفال حديثى الولادة، ضمن مبادرة السمعيات بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، و أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبى على 13 الف و 112طفلًا حديث الولادة خلال شهر نوفمبر الماضى وانه تم فحص 258 ألف و465 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى.

فيما قال الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية و المنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أنه فى حالة إكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجانى بالكامل.

ونفذت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية بقرية بلة المستجدة التابعة لمركز بنى مزار خلال يومى 13 و 14 من ديسمبر الجارى، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1880 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.