رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: أوميكرون أكثر انتشارا بين الشباب ومتوسطى العمر

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن إيطاليا تعد الآن من أكثر الدول الأوروبية قدرة على مواجهة إصابات كورونا من خلال الإجراءات الصحية المتعددة التي اتخذتها للسيطرة على الإصابات ومواجهة الجائحة.

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن نسب الوفيات قليلة في إيطاليا بعد النجاح في التوسع بتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، وهو ما انعكس على أعداد الوفيات.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن إيطاليا من أحسن الأوضاع من الناحية الصحية والاحصائيات الخاصة بالإصابات، مشيرا إلى أن متحور أوميكرون ينتشر بشكل كبير بين الشباب ومتوسطى العمر، و99 % من أعراض هذا المتحور خفيفة وليست شديدة مثل باقى المتحورات.