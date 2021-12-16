وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن الحارس كان آخر مرة في الكنيست يوم /الأحد/ الماضى، وفى محاولة لمنع انتقال العدوى، أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات بعزل 21 حارسًا وموظفًا آخرين بالكنيست، وكذلك لعضو الكنيست مئير بوروش.



كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أضافت مساء أمس الأربعاء، الإمارات وفرنسا وإسبانيا وإيرلندا والنرويج وفنلندا والسويد إلى قائمة "الدول الحمراء" إذ سجلت هذه الدول مُعدل إصابات مُرتفع بمتحور (أوميكرون) الجديد، والدول المدرجة على القائمة الحمراء يُحظر سفر الإسرائيليين إليها ويلزم العائدون منها بالحجر الصحي في الفندق.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس -في بيان صحفي أمس- إنه موجود في الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة اختبار أحد أفراد طاقمه إيجابية وأنه سيجري اختبارًا للتأكد من خلوه من (كورونا).



وألغى المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) اجتماعًا كان مقررًا عقده أمس الأربعاء لوجود رئيس الوزراء نفتالي بينيت في الحجر الصحي.



كان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قد قال أمس الأول الثلاثاء إن فحوصات وزارة الصحة أكدت إصابة أحد الركاب على متن رحلة رئيس الوزراء الأخيرة بفيروس (كورونا)، ولم يُحدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هوية الراكب.