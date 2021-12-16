دراسة سويدية: أوميجا 3 تساعد فى علاج أمراض القلب والشرايين والوقاية منها

فاطمة ياسر

الأوميجا3 ، تعد من المكملات الغذائية ذات الطابع الخاص، لأنها تمد الجسم بالكثير من الفوائد التي لا غني عنها.

أوضح التقرير المنشور علي موقع ميديكال اكسبريس "medicalxpress" ، أن الأوميجا3 لها دورا كبيرا في منع التهاب الأوعية الدموية والحد من تصلب الشرايين.

ووفقا لدراسة جديدة من معهد كارولينسكا في السويد، و نُشرت في مجلة تقارير التحقيقات السريرية، وأثبتت أنه يمكن للأوميجا3 أن تساعد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية منها.

فأمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة على مستوى العالم وهي مشكلة صحية عامة، ويرتبط تصلب الشرايين بالتهاب مزمن في الأوعية الدموية ، و عادة ما يتم التحكم في الالتهاب عن طريق إشارات إيقاف تسمى ريزولفين ، والتي توقف الالتهاب وتحفز التئام الأنسجة وإصلاحها من خلال عملية تسمى حل الالتهاب، وتتشكل الريسولفين من أحماض أوميغا 3 الدهنية وترتبط وتنشط مستقبلات تسمى GPR32.

ويقول مؤلفي الدراسة الدكتور هيلدور أرناردوتير ، الأستاذ المساعد في قسم الطب ، سولنا ، معهد كارولينسكا، لقد وجدنا أن الأوميجا3 تساعد علي علاج تصلب الشرايين ، عن طريق إيقاف الالتهاب في الأوعية الدموية ، مع تشغيل عمليات شفاء الجسم بمساعدة أحماض أوميغا 3 الدهنية .

وتظهر الدراسة الجديدة أن إرسال الإشارات عبر المستقبل يوقف بنشاط الالتهاب في الأوعية الدموية المرتبطة بتصلب الشرايين ويحفز الشفاء. درس الباحثون لوحة تصلب الشرايين وابتكروا نموذجًا تجريبيًا جديدًا بمستقبلات GPR32 مفرطة التعبير. يعمل مستقبل GPR32 على مقاومة تصلب الشرايين والالتهابات في الأوعية الدموية ، وقد عززت resolvins التي تنشط GPR32 التأثير.