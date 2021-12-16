"حياة كريمة" تغير شكل قرى بنى سويف.. تعرف على نسب تنفيذ المشروعات

بنى سويف - هانى فتحى

تشهد قرى مركزى ناصر وببا بمحافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث تشهد قرية الحمام التابعة لمركز ناصر تنفيذ مشروع إنشاء مجمع خدمات بالوحدة المحلية بقرية الحمام بنسبة تنفيذ 80%، مشروع الصرف الصحي بقرية الحمام بنسبة 30%، مشروع مجمع الخدمات الزراعية بنسبة 20%، مشروع إحلال وتجديد الكوبرى القبلى بقرية المنصورة بنسبة 20%.

وحسب تقرير لمبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف ففى قرية المنصورة التى تشهد مشروع الصرف الصحي بقرية المنصورة بنسبة تنفيذ 95%، مشروع الصرف الصحي بقرية بني خليفة 75%، مشروع مد وتدعيم شبكات مياة الشرب بقرية بني خليفة بنسبه 50%، مشروع مد وتدعيم شبكات المياة بقرية الحرجة 100%، مشروع مد وتدعيم شبكات مياة الشرب بقرية المنصورة بنسبة 50%، مشروع الصرف الصحي بقرية غيط البحاري بنسبة 55%، إنشاء مدرسة تعليم أساسى بعزبة مصطفى فراج تابعة لقرية الحمام بنسبة 40%، مشروع تبطين ترعة أبو صير بطول 300 متر، إحلال وتجديد الكوبري القبلي بقرية المنصورة بنسبة 30%.

جدير بالذكر أنه تم إدراج 66 قرية بمركزى ببا وناصر، فى المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب، والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.