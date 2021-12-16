تعرف على طرق فعالة للتخلص من وزنك الزائد

كتبت - ميرفت رشاد

السمنة المفرطة والبدانة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكري و السرطان ، و الخرف، ولكن ما هو السبب الرئيسي للسمنة وكيف يساعد النظام الغذائي في إنقاص الوزن ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ما هي السمنة؟

لتحديد ما إذا كان شخص ما يعاني من السمنة، ننظر إلى مؤشر كتلة الجسم، وهو مقياس للدهون في الجسم على أساس الطول والوزن، النطاق الطبيعي لمؤشر كتلة الجسم هو 18 إلى 25، يعتبر مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد عن 25 وزنًا زائدًا ، بينما إذا كان مؤشر كتلة الجسم لدى شخص ما يزيد عن 30 ، فإن ذلك يعتبر بدينًا، وهم معرضون لخطر الإصابة بمشكلات صحية بسبب وزنهم.

ما هو السبب الأول للسمنة؟

يميل الناس إلى زيادة الوزن لأنهم يستهلكون بانتظام سعرات حرارية أكثر مما ينفقونه، يتعلق الكثير بجودة النظام الغذائي والعادات المختلفة التي يمكن للأشخاص اتباعها ، مثل تناول الوجبات الخفيفة بانتظام.

لكن ليست كل السعرات الحرارية متساوية، بعض الأطعمة عالية المعالجة بما في ذلك الكربوهيدرات البسيطة والحلويات والأطعمة الخفيفة المعبأة والوجبات السريعة ،لا تشعرك بالشبع وتشجع جسمك على تناول المزيد والاستمرار في تناول الطعام.



ما النظام الغذائي الذي يمنع السمنة؟

يقول الخبراء إنه لا يوجد حل سحري (أو نظام غذائي) لفقدان الوزن، المفتاح هو استهلاك سعرات حرارية أقل ، لذلك ينصح الأطباء بتناول سعرات حرارية عالية الجودة، مثل تلك التي يوفرها نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي، والتي تركز على الفواكه والخضراوات والأسماك وزيت الزيتون ، بينما تكون منخفضة في اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والأطعمة المصنعة، بالنسبة للوجبات الخفيفة ، بدلًا من الحلويات أو رقائق البطاطس ، جرب المكسرات أو الفاكهة أو الخضار غير النشوية مع الزبادي.

ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك شخص مصاب بالسمنة؟

الهدف من علاج السمنة هو الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه، هذا يحسن صحتك العامة ويقلل من خطر الإصابة بمضاعفات متعلقة بالسمنة، يجب إجراء تغييرات في تناولك للطعام وعادات النشاط، عادة ما يكون هدف العلاج الأولي هو إنقاص الوزن بشكل متواضع - 5٪ إلى 10٪ من وزنك الإجمالي، وهذا يعني أنه إذا كان وزنك (91 كجم) وتعاني من السمنة وفقًا لمعايير مؤشر كتلة الجسم ، فستحتاج إلى خسارة الوزن حوالي (4.5 إلى 9 كجم) لكي تبدأ صحتك في التحسن.