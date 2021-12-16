اليوم السابع
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تعرف على دير موسى النبى التابع بالكنيسة الأرثوذكسية فى رأس سدر جنوب سيناء

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:00 ص
تعرف على دير موسى النبى التابع بالكنيسة الأرثوذكسية فى رأس سدر جنوب سيناء دير موسى النبى برأس سدر جنوب سيناء
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر دير موسى النبى أحد أهم الأديرة الحديثة للكنيسة الأرثوذكسية في مصر، حيث تأســس بعــد موافقــة مثلــث الرحمــات قداســة البابــا شــنودة الثالــث برأس ســدر بجنــوب ســيناء.

وكانــت بريــة ســيناء عامــرة وزاخــرة بالرهبنــة القبطيــة وعاش بهــا كثيــر مــن مشــاهير آبــاء الرهبنــة القبطيــة، وكذلــك الآبــاء المتوحديــن، وحتــى الآن يوجــد فــى مدينــة كاتريــن جبــل معــروف باســم جبــل أولاد أبــى مقار، إلى جانــب بقايــا أديــرة فى مدينــة طــور ســيناء ومنهــا ديــر الجــرس وشــواهد رهبانيــة كثيــرة فــى بقيــة المــدن، واختــار البابــا شــنودة اســم موســى النبــي للديــر الجديــد ، لأنــه عــاش فى البريــة 40 ســنة يقــود شــعب بنــي إســرائيل.

ويعيــش عــدد 20 مــن الآبــاء الرهبــان بالديــر منــذ الاعتــراف بــه فــى جلســة المجمــع المقــدس الرســمية والقانونيــة برئاســة قداســة البابــا الأنبــا شــنودة الثالــث فــى 2011/10/10م، وهــم يعكفــون علــى الحيــاة الديريــة والدراســة والأبحــاث الكتابيــة والرهبانيــة، وغيــر مســموح بالزيــارات للديــر منــذ بــدء الحيــاة الرهبانيــة، حتــى يتســنى للجيــل الأول بالديــر التدبيــر الرهبانــى والشــبع الروحــى والالتزام التــام.

ومــن بيــن الذيــن تخرجــوا فــي الديــر نيافــة الأنبــا بافلــى الأســقف العــام.

دير موسى النبى فى سيناء
دير موسى النبى فى سيناء

 

دير موسى النبى
دير موسى النبى

دير موسى النبى

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

جنوب سيناء

راس سدر

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