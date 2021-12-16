القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة الدراجات فى عابدين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص في عابدين، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات الهوائية، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قص القفل" وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات الهوائية المسروقة لدى عملائه "أحدهم (سيىء النية)".

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وإتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.