العربية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات صينية على خلفية قضية "الإيغور"

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على كيانات صينية على خلفية قضية "الإيغور"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت وزارة التجارة الصينية، أعربت عن معارضة بكين الشديدة لإضافة الولايات المتحدة 23 كيانا صينيا إلى قائمة الكيانات المعنية بفرض رقابة على الصادرات.

ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن متحدث باسم الوزارة قوله "إن هذا التحرك جاء على أسس مزعومة مثل "حقوق الإنسان"، حيث عممت الولايات المتحدة مفهوم الأمن الوطني وأساءت استخدام تدابير الرقابة على الصادرات".. مضيفا "هذا قمع غير مبرر للشركات الصينية وضرر خطير لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية، وهو ما تعارضه الصين بشدة".