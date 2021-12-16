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انتهاء تحديث بيانات طلاب الثانوى العام اليوم استعدادا لامتحانات الترم الأول

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:00 ص
انتهاء تحديث بيانات طلاب الثانوى العام اليوم استعدادا لامتحانات الترم الأول وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تنتهى اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة وتحديث بيانات الطلاب، استعدادا لامتحانات الترم الأول، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام الماضية، لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم والتأكد من بياناتهم المسجلة لهم على قاعدة البيانات المركزية، وذلك بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم، وذلك لقرب إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم طالبت بالتنبيه على المدارس الثانوية بتنفيذ الضوابط التالية:

- التنبيه على جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالانتهاء من تسجيل الإستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم على قاعدة البيانات في موعد عايله الخميس 16 ديسمبر من خلال الرابط  (moe rng atar amin.gov.eg)، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الإستمارة الإلكترونية.

- التأكد من انتهاء استلام الطلاب لأجهزة التابلت وشريحة البيانات .

- التأكد من استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية.

- التأكد من توافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة المرحلة الثانوية .

- تقرير معتمد بالموقف العام للمدارس الثانوية.


التربية والتعليم

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوى العام

امتحانات الترم الاول

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

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