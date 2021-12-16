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التعليم: إعلان جداول امتحانات الشهادة الإعدادية من المديريات قريبًا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:32 م
التعليم: إعلان جداول امتحانات الشهادة الإعدادية من المديريات قريبًا طلاب المدارس ـ صورة أرشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية قريبا، موضحة أن كل مديرية تضع جدول الاختبارات على أن تنطلق الامتحانات بداية من 15 يناير المقبل، مشيرة إلى أنه ستجرى مراعاة أيام العطلات الرسمية فى جداول الامتحانات وأعياد الأخوة المسيحيين.

وكان كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُشددةً على التزام المدارس بكافة محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقاً لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على المرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، دون حذف أي جزء منها.
 
وأشارت الوزارة، إلى إتاحة العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن للطلاب الاستفادة منها في تحصيل وفهم المناهج الدراسية كعنصر مكمل للحضور بالمدارس، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.


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