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التعليم تنفى حذف أجزاء من المناهج التعليمية للابتدائية والإعدادية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:35 ص
التعليم تنفى حذف أجزاء من المناهج التعليمية للابتدائية والإعدادية انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوءما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُشددةً على التزام المدارس بكافة محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقاً لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على المرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، دون حذف أي جزء منها.
 
وأشارت الوزارة، إلى إتاحة العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن للطلاب الاستفادة منها في تحصيل وفهم المناهج الدراسية كعنصر مكمل للحضور بالمدارس، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
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انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
 

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