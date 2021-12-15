اليوم السابع
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7 فوائد للأكل الصحي.. منها تقوية العظام والأسنان والوزن المثالى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:00 ص
7 فوائد للأكل الصحي.. منها تقوية العظام والأسنان والوزن المثالى رجيم
كتبت - فاطمة ياسر

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تناول الطعام الصحي يعني التوازن والتأكد من أن جسمك يحصل على العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح، تتطلب عادات الأكل الصحية الإكثار  من تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون والبروتينات والنشويات،  يجب على الأفراد تجنب الأطعمة المقلية أو المصنعة، وكذلك الأطعمة الغنية بالسكريات المصنعة والأملاح المضافة، فى التقرير التالى نرصد أهم 7 فوائد للأكل الصحي، وفقا لما نشره  موقع medicalnewstoday.
 

1- فقدان الوزن

 
أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا هو الحفاظ على وزن صحي أو إنقاص الوزن.
 
 

2- صحة القلب

 
يجب أن تفكر في صحة قلبك ، خاصة بالنظر إلى أن ما يصل إلى 92.1 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن لعادات الأكل الصحية أن تحسن صحة قلبك وتقي من أمراض القلب الشائعة.
 
 

3- العظام والأسنان

 
 الكثير من كبار السن يستخدمون أطقم الأسنان من أجل تناول الطعام والتحدث بشكل صحيح، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي الأفراد على التأكد من أن لديهم أسنان وعظام قوية، وبالتالي منع تسوس الأسنان وهشاشة العظام.
 
 

4-مزاج أفضل ومستويات طاقة أفضل

 
إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا ، فستشعر بتحسن، وهذا يعني أن جسمك يحصل على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح ، مما يحسن مستويات الطاقة لديك، تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية لمنع ارتفاع السكر.
 
 

5- تحسين الذاكرة وصحة الدماغ

 
يزيد تناول الطعام الصحي من تدفق الدم إلى الدماغ ، مما يساعد على منع أمراض الدماغ مثل مرض الزهايمر والخرف.
 
 

6- تحسين صحة القناة الهضمية

 
القولون مليء بالبكتيريا التي تحدث بشكل طبيعي ، والتي تلعب أدوارًا مهمة في التمثيل الغذائي والهضم، وتنتج سلالات معينة من البكتيريا أيضًا الفيتامينات K و B ، والتي تفيد القولون. تساعد هذه السلالات أيضًا في محاربة البكتيريا والفيروسات الضارة.
 
 

7- إدارة مرض السكري

 
من الضروري للأشخاص المصابين بداء السكري الحد من تناول الأطعمة المضاف إليها السكر والملح، يجب عليهم أيضا التفكير في تجنب الأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة.

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قوى العظام والأسنان

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صحة الدماغ

مرض السكري

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