52 طبيبا فى قافلة طبية من الإسكندرية للكشف على أهالى كوم أمبو بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تمكنت قافلة طبية من محافظة الإسكندرية تضم 52 طبيب من الكشف على أهالى مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان داخل المستشفى العام بالمجان، وقال الدكتور محمد العشرى رئيس القافلة فى بيان صحفى أنه لم يتأخر أطباء الإسكندرية عن تلبية دعوة أهالى كوم أمبو للكشف عليهم وأهلهم فى الصعيد الذين يستحقون الكثير.

وأوضح العشري، أن القافلة تضم 52 طبيب فى تخصصات "الجراحة العامة والباطنة والرمد والعظام والجلدية وأطفال ونساء بالإضافة لمعمل تحليل"، مشيرا إلى أن المستهدف بالنسبة للعمليات إجراء 300 عملية عيون و75 عملية جراحة عامة.

وفى وقت سابق، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال القافلة الطبية التى أستهدفت الكشف المجانى وتقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية المختلفة لأهالى قرية البصالى بمركز كوم أمبو، وأيضاً قرية الحكمة بمركز نصر النوبة.

وأوضح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن مديرية الشئون الصحية قامت بتنظيم القافلة الطبية لمدة يومان بكل قرية من القرى المستهدفة والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأشار، إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى المجانى على 3 آلاف مواطن، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبحى منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية حيث ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، فضلاً عن عقد ندوات التوعية للأهالي.