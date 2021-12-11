توقيع الكشف المجانى على 3 آلاف مواطن خلال القوافل الطبية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال القافلة الطبية التي أستهدفت الكشف المجانى وتقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية المختلفة لأهالى قرية البصالي بمركز كوم أمبو ، وأيضاً قرية الحكمة بمركز نصر النوبة.

وأوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن مديرية الشئون الصحية قامت بتنظيم القافلة الطبية لمدة يومان بكل قرية من القرى المستهدفة والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأشار، إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي المجانى على 3 آلاف مواطن ، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبحى منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية حيث ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، فضلاً عن عقد ندوات التوعية للأهالي .

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم وخاصة القرى والمناطق النائية والمحرومة من خلال تنظيم القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى ".