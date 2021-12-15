5 أشياء توقعها فى الأسبوع الأول من الصيام المتقطع.. أهمها قلة النوم

كتبت مروة هريدى

الصيام المتقطع هو أحدث اتجاهات أسلوب الحياة التي تعد بفقدان الوزن بشكل فعال وصحى والحفاظ أيضًا على الوزن المفقود دون استرداده مرة أخرى كما يحدث مع بعض الأنظمة الأخرى لإنقاص الوزن، وعند اتباع الصيام المتقطع، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لمشاهدة النتائج على جسمك، وإليك 5 أشياء يمكن توقعها في الأسبوع الأول من الصيام المتقطع، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الخلط بين ما نأكله وما يجب تجنبه

عند بدء نظام غذائي جديد لفقدان الوزن، من الواضح أنه يتم الخلط بين ما نأكله وما يجب تجنبه، مثل الأنظمة الغذائية الأخرى، فقد تشعر بالارتباك عند بدء الصيام المتقطع، لكنها طريقة تعتمد على تغيير في نمط الحياة ولا يلزمك بتقييد أي مجموعة غذائية، حيث يشجع الصيام المتقطع فقط على تناول أطعمة نظيفة وصحية، مثل الخضار والفواكه والبروتينات والدهون الصحية.

الشعور بالجوع طوال الوقت

سواء اخترت اتباع طريقة الصيام 16: 8 أو 10:14، فإن تقييد وقت الوجبة في البداية قد يكون أمرًا صعبًا، قد تشعر بالجوع وانخفاض الطاقة طوال الوقت، سيشعر جسمك بالارتباك بسبب نمط الأكل الجديد وسيحتاج إلى وقت للتكيف معه، ولكن إذا نجحت في الالتزام بالخطة في الأسبوع الأول، ستتمكن بسهولة من الاستمرار فيها مع مرور الوقت.

سوف تنسى أن تأكل



يستغرق التكيف مع أي نمط حياة جديد بعض الوقت، عندما تعتاد على تناول الطعام طوال اليوم، يمكن أن يكون تقييد تناول السعرات الحرارية لفترة محددة أمرًا معقدًا، وفي بعض الأحيان قد تنسى تناول الطعام، قد تشعر بالجوع في الصباح، ولكن عندما يحين وقت الأكل، قد تنسى الأمر، ويحدث هذا الأمر بشكل أكثر شيوعًا في المساء.

قد تجد صعوبة في النوم

في الأسبوع الأول من الصيام المتقطع، قد تجد صعوبة أيضًا في الحصول على نوم مناسب في الليل، قد تشعر بالجوع أو العطش، وقد تستيقظ كثيرًا لمجرد شرب الماء وقد تجد صعوبة في العودة للنوم مرة أخرى، ويحدث ذلك بسبب تقييد السعرات الحرارية والتغيرات في أنماط الحياة، ولكن بمجرد أن يعتاد جسمك على ذلك سوف تعود للنوم بسلام.

التحسن في التخطيط والأكل اليقظ

الصيام المتقطع سيجعلك أفضل في التخطيط المسبق لوجبتك، وهو شيء ضروري للأكل النظيف وتجنب الأطعمة السريعة، علاوة على ذلك، سوف يجعلك أكثر يقظة بشأن ما تتناوله، نظرًا لأنه سيتعين عليك تناول الطعام فقط في نافذة الأكل المحددة، فستحاول إضافة المزيد من الألياف والأطعمة الصحية إلى طبقك، بدلاً من تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر.



الصيام المتقطع يعتمد على تقييد السعرات الحرارية



الصيام المتقطع