اليوم السابع
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الأمير تشارلز وزوجته يشاركان فى يوم المتطوعين لبنك الطعام الدولى

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 08:30 م
الأمير تشارلز وزوجته يشاركان فى يوم المتطوعين لبنك الطعام الدولى الأمير تشارلز
كتب آسر أحمد

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حرصت الصفحة الرسمية لدوق ودوق كورنوال، "كلارنس هاوس"، على توثيق مشاركة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني وزوجته الأميرة كاميلا باركر، دوقة كورنوال، فى يوم المتطوعين لبنك الطعام الدولى فى لندن، حيث نشرت الصفحة الرسمية عدة صور من مشاركتهم وسط الشباب المشارك، لتوجيه رسالة شكر لهم.

 

وكتبت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية على الصور التي نشرتها: "شكر دوق ودوقة كورنوال الشباب المتطوعين في بنك الطعام جنوب لندن، حيث يوفرون الغذاء والدعم والمشورة للأشخاص والعائلات المحتاجة في جميع أنحاء واندسوورث، وفي العام الماضي، قام الفريق من المتطوعون بتوصيل 11336 من الإمدادات الغذائية الطارئة إلى السكان المحليين الذين عانوا أثناء الوباء بزيادة قدرها 78٪ عن العام السابق، شكرًا لكم على العمل الرائع الذي تقومون به جميعًا لدعم سكان واندسوورث".

 

أمير وأميرة ويلز
أمير وأميرة ويلز
جانب من مشاركة دوق ويلز
جانب من مشاركة دوق ويلز
 
دوق كورنوال
دوق كورنوال
دوقة ويلز
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