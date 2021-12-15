وزيرة الهجرة تكرم شباب المصريين بالخارج المشاركين بتنظيم جناح مصر بـ"إكسبو دبى"

كتب محمود راغب

كرمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، 20 شابا من المشاركين في تنظيم الجناح المصري في معرض " إكسبو 2020 " دبي، وهم من الشباب المصري بالخارج، وقدمت لهم شهادات تكريم تعبيرا عن امتنانها لما يبذلونه من جهد في عملية التنظيم المستمر طيلة المعرض، مضيفة أنهم على قدر كبير من الاحترافية، ويعرفون الزائرين بتاريخنا بطريقة مبهرة.

كما أهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، درع المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" إلى الوزير مفوض أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، تقديرا لجهوده على تنظيم الجناح المصري المميز بالمعرض وما به من أحداث وفعاليات الدولية خلال مدة انعقاد المعرض التي تبلغ 6 أشهر وتضم الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، كما كرمت هدير صالح المنسق الإعلامي لجناح المصري على جهدها خلال فترة المعرض ومشاركتها في مبادرة "اتكلم عربي" ونشر أهدافها، مشيراً إلى أن مصر تحظى بحضور فعال خلال "اكسبو" على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض التطورات في هذا الملف من حيث نتائج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات العملاقة.

جاء ذلك خلال حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، اليوم، بالجناح المصري المشارك بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، والذي تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022، يرافقها السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، وذلك على هامش فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بمعرض "إكسبو 2020 دبي".

وأثنت الوزيرة على الشباب المصري المتواجد في الجناح المصري، القائمين على استقبال الضيوف المترددين على الجناح، معربة عن سعادتها وفخرها بوجودهم في الجناح المصري خاصة وأنهم من الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تقدر كافة الجهد المبذول في الجناح المصري حتى يظهر في أبهى صورة.

وتستمر فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بالجناح المصري بمعرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي بدولة الإمارات الشقيقة في الفترة من ١٥ وحتى 18 ديسمبر الجاري، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، وتتضمن الفعاليات أنشطة ترفيهية وثقافية لأبنائنا من سن ٤ سنوات حتى ١٤ عاما؛ لتعلم اللغة العربية والثقافة والهوية المصرية والعربية، كما يتضمن يوم ١٨ ديسمبر جلسة حوارية حول المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.