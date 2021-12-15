ورشة أعمال فنية لطلاب ذوى الهمم بكلية ألسن فى جامعة الأقصر ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت كلية الألسن بجامعة الأقصر، تنفيذ فعاليات ورشة تدريبية لعمل الإكسسوارات للطالبات من ذوات الهمم "المكفوفين"، قدمتها المدربة فاطمة بغدادي المدير التنفيذى لمؤسسة المنارة والضحى، وذلك من خلال وحدة مناهضة العنف بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ليلة يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان رجب المدير التنفيذى لوحدة مناهضة العنف بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسة المنارة والضحى.

ومن جانبها أشارت الدكتورة إيمان رجب، مدير الوحدة، إلى أن الورشة استهدفت دعم ذوي الهمم لمضاعفة شعورهم بالاستقلالية والقدرة على التعايش في المجتمع وإشعارهم بأنهم لا ينقصهم شيء عن أقرانهم، لتحقيق خطط الوحدة وأهدافها التي تصبو لها.

فيما أكدت الدكتورة ليلة يوسف أن جامعة الأقصر تحت قيادة الدكتور محمد محجوب، تولي الطلاب أصحاب الهمم، عناية كبيرة لتحقيق رؤية الجامعة الشمولية والتي تتضمن رعاية هؤلاء الطلاب على المستويين النفسي والتعليمي، بما يتوافق مع نظرة الجامعة نحو هذه الفئة والذين تعتبرهم أصحاب كفاءات وقدرات خاصة.

وأشارت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أن عقد مثل هذه الورش التدريبية يدعم مواهب الطلاب، ويساهم في تمكين الطالبات ومشاركتهن في بناء اسس التنمية المستدامة، لتأهيلهن للمستقبل ومساعدتهن ليكن أفرادا منتجين.

وكانت جامعة الأقصر وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة المنارة والضحى، يتضمن إقامة تدريبات الحرف اليدوية والتراثية لدعم المواهب الشابة، وإعادة احياء التراث، وإقامة المؤتمرات العلمية والندوات والملتقيات الشبابية، والفعاليات الثقافية والمعارض بهدف نشر الوعي بالمجالات العلمية والفنية والثقافية.



فعاليات ورشة أعمال فنية لطلاب ذوي الهمم بكلية ألسن الأقصر



فعاليات ورشة تدريبية لعمل الإكسسوارات للطالبات من ذوات الهمم



ورشة أعمال فنية لطلاب ذوي الهمم بكلية ألسن بالأقصر



ورشة أعمال فنية لطلاب ذوي الهمم بكلية ألسن