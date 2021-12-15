مصر للطيران تحصل على "الجائزة العربية لأعمال الخير" من المجلس العربى للمسئولية

كتب أحمد مصطفى

حصلت مصر للطيران علي الجائزة العربية لأعمال الخير من المجلس العربى للمسئولية المجتمعية، وحسب بيان صادر عن مصر للطيران فان ذلك يأتى تتويجا لدورها الفعال في تنفيذ برامج المسئولية المجتمعية في مختلف المجالات التي تهدف الي خدمة المجتمع وتحقيق أهدافه .

تسلم الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم "الجائزة العربية لأعمال الخير" المقدمة من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية للشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك تقديرا لدورها المتميز في مجال التنمية المستدامة، وكونها الناقل الرسمي لمعظم الأعمال والمشاركات الخيرية، وكذلك جهود الشركة الحثيثة في دعم الاقتصاد الوطني.

وقد أعرب الطيار عمرو أبوالعينين عن سعادته بفوز مصر للطيران بهذه الجائزة، مؤكدًا أن الشركة العريقة تبذل جهودا عديدة منذ إنشائها في السابع من مايو 1932 لتحقيق غايات التنمية المستدامة وخدمة اهداف المجتمع ورعاية المبادرات وخاصة الخيرية التى تساهم فى خدمة أبناء هذا الوطن، وكذا رعاية كافة الأحداث والمناسبات التي تستضيفها الدولة المصرية بما يليق بمكانتها أمام زائريها .

فيما قالت الدكتورة راندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن الجائزة تأتي في ضوء عمل المجلس المستمر لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العمل الإنساني والتطوعي خاصة في ظل عصر الريادة المجتمعية، مؤكدة على الجهود المصرية والعربية لدعم العمل الإنساني والتطوعي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها دعم الأهداف التنموية في العالم العربي.

وتهدف الجائزة العربية لأعمال الخير إلى رصد أفضل الأعمال الخيرية الموجهة في العالم العربي سواء على المستوى الفردي أو المستوى المؤسسي، حيث تقوم لجنة التحكيم والمكونة من عدد كبير من الخبراء والمختصين باختيار الفائزين سواء من المؤسسات أوالأفراد المؤثرين في مجال العمل الخير على مستوى العالم العربي.