اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:20 ص
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مستشفى الكرنك بالأقصر يقدم غرفا فندقية ذهبية وملكية للمصريين والسياح.. صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:00 ص
مستشفى الكرنك بالأقصر يقدم غرفا فندقية ذهبية وملكية للمصريين والسياح.. صور
الأقصر – أحمد مرعى

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رصد "اليوم السابع" فى جولة داخل مستشفى الكرنك (الأقصر العام سابقًا) بكورنيش النيل بالأقصر برفقة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، بدء تطبيق منظومة الخدمات الفندقية لكافة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل للمصريين والأجانب المترددين أو المستضافين بالأقسام الداخلية داخل مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الاقصر.

ويقول الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك، إن ذلك يجرى عن طريق تقديم خدمات فندقية متعددة بداية من خدمات الغرف والوجبات الصحية الساخنة والمتميزة، بالإضافة إلى إتاحة الأجنحة الذهبية والملكية لتقديم أعلى مستوى من الضيافة وفقاً لمعايير الفندقة العالمية مجاناً، طبقاً لنظام المشتركين فى مظلة التامين الصحى الشامل لمحافظة الأقصر.

ويضيف الدكتور خلف عمر، لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى نقل الحالات بقرار إحالة من هيئة الرعاية الصحية لدخول المستشفى للحصول على الخدمات بالمجان على نفقة الهيئة، وذلك برعاية الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتوجد أجنحة ذهبية وملكية بمقابل مادى فى الليلة لخدمة فندقية لمن يريد.

وفى السياق نفسه، كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تفاصيل برنامج الخدمات الفندقية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر، والذى أدخلته الهيئة ضمن برامجها مواصلة منها لما حققته خلال العامين الماضيين من ريادة للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكى والخدمي، موضحاً أن برنامج الخدمات الفندقية لهيئة الرعاية الصحية فى الأقصر تضمن إنشاء عدة أدوار فندقية بالمستشفيات تشمل تخصيص 14 جناحا ملكيا و43 جناحا ذهبيا و58 غرفة فردى مميز للإقامة الداخلية للمرضى بالمستشفيات التابعة للهيئة فى الأقصر، وذلك علاوة على الخدمات الفندقية الأخرى من معاملة ولباقة مقدمى الخدمة والتغذية والنظافة والاهتمام بالفرش والأثاث وغيرها من وسائل تأمين راحة المريض على المستويات كافة.235847-الغرف-الملكية-تطل-على-نهر-النيل

235847-الغرف-الملكية-تطل-على-نهر-النيل


233261-غرفة-فندقية-ملكية-فى-مستشفى-الكرنك-الدولى
233261-غرفة-فندقية-ملكية-فى-مستشفى-الكرنك-الدولى


217843-تفاصيل-الغرف-الفندقية-بمستشفى-الكرنك
217843-تفاصيل-الغرف-الفندقية-بمستشفى-الكرنك


217227-الغرفة-المجانية-لمستفيدي-التأمين-الصحى-الشامل
217227-الغرفة-المجانية-لمستفيدي-التأمين-الصحى-الشامل


207592-مشهد-يدعم-المرضى-خلال-الاقامة-بالغرف-الجديدة
207592-مشهد-يدعم-المرضى-خلال-الاقامة-بالغرف-الجديدة


203181-قيادات-المستشفى-يشرحون-برنامج-الخدمات-الفندقية
203181-قيادات-المستشفى-يشرحون-برنامج-الخدمات-الفندقية


199548-برنامج-الخدمات-الفندقية-بالمستشفيات-يضم-تخصيص-43-جناح-ذهبي
199548-برنامج-الخدمات-الفندقية-بالمستشفيات-يضم-تخصيص-43-جناح-ذهبي


197398-الغرف-الملكية-تخدم-المصريين-والسياح
197398-الغرف-الملكية-تخدم-المصريين-والسياح


124568-خدمة-عالمية-للسياح-بمستشفي-الكرنك-الدولى-بالأقصر
124568-خدمة-عالمية-للسياح-بمستشفي-الكرنك-الدولى-بالأقصر


121638-غرف-ذهبية-وملكية-بمواصفات-أوروبية-بالمستشفى
121638-غرف-ذهبية-وملكية-بمواصفات-أوروبية-بالمستشفى


106702-الدكتور-خلف-عمر-خلال-جولة-بالغرف-الفندقية
106702-الدكتور-خلف-عمر-خلال-جولة-بالغرف-الفندقية


92650-أسرة-متطورة-وغرف-فندقية-بالمستشفى
92650-أسرة-متطورة-وغرف-فندقية-بالمستشفى


75329-تجهيزات-الغرف-الفندقية-بمستشفى-الكرنك
75329-تجهيزات-الغرف-الفندقية-بمستشفى-الكرنك


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