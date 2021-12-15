محافظ بنى سويف يتفقد التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بالديوان العام

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف منظومة العمل بالمركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، والذى يجرى تشغيله تجريبياً، تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة بشكل دائم، حيث رافقه كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، داليا فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية، والمهندس عبد الفتاح محمد مهندس بوزارة التخطيط مسؤول التدريب بالمحافظة.

تابع المحافظ منظومة العمل "شخصياً"، حيث قام بالسير خلال المنظومة من بداية دخول المواطن وحجز دوره فى المعاملة الحكومية،ثم قدومه للشباك الواحد وملء استمارة الشكوى من خلال الموظف المختص وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وحصوله على إيصال استلام المعاملة والحصول على خدمة أو شكوى ،والذى يتم عن طريق الوسائل الحديثة التى توفر الوقت والجهد على المواطنين.

وأبدى المحافظ عدداً من الملاحظات التى وجه بتلافيها لتعظيم الفائدة من إمكانات المركز،التى وفرتها الدولة للارتقاء بمنظومة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن من خلال معايير الجودة والشفافية ،مثنياً على الجهد المبذول الذى أسفر عن هذا المشروع الذى يعتبر خامس مركز يتم إنشاؤه على مستوى الجمهورية بدواوين عموم المحافظات، حيث أفادت "داليا فيض الله " بأنه تم تسجيل ملاحظات المحافظ وجارى اتخاذ اللازم نحوها.

حرص المحافظ على متابعة منظومة العمل داخل المركز،مستوضحاً من المهندس المختص من وزارة التخطيط "المهندس عبد الفتاح محمد" عن المعوقات التى قد تواجه المنظومة لسرعة تذليلها قبل التشغيل النهائى للمركز،بجانب المتطلبات الأخرى لدعم منظومة العمل وسير الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية التى يقدمها المركز ضمن 8 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة، التى تم تطوير 6 منها وإنشاء مركزين منهم المركز التكنولوجى الحالى بديوان عام المحافظة وآخر بالوحدة المحلية بمدينة بنى سويف، التى لم يكن بها مركز تكنولوجي.

أفاد "عبد الفتاح"أنه بالفعل تم تنفيذ ورش عمل استهدفت تدريب العاملين بالمنظومة على مستوى المراكز التكنولوجية، حيث تم تدريبهم بشكل عملى على كل تفاصيل المنظومة، بجانب تدريب مدخلى البيانات، بهدف تحقيق التكامل والترابط بين كل المراكز على مستوى المحافظة، فضلا عن تدريبهم على التعامل مع أية معوقات قد تطرأ على المنظومة، مشيرا إلى أنه توجد أيضا آلية للتواصل المستمر مع الوزارة لتوفير الدعم الفنى المطلوب فى أى وقت.

واستمع المحافظ لبعض المواطنين الذين تصادف وجودهم بالمركز للحصول على الخدمات الحكومية التى يوفرها المركز ، موجهاً بدراسة بعض الموضوعات التى طرحها هؤلاء المواطنين والتى يتعلق بالخدمات التى يرغبون فى الحصول عليها.