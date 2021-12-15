محافظ بنى سويف يناقش تطوير العمل بمشروع رأس المال والإنتاج بالمدارس الفنية

بنى سويف - هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم، الإجراءات والخطوات التى تتخذها المديرية لتطوير الأداء ومنظومة العمل بمشروع رأس المال والإنتاج، الذى تنفذه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الفنى والسعى إلى زيادة مخرجاته والارتقاء بجودة ومنظومة التعليم الفنى وربطه بسوق العمل بما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030.



وأشار عمرو شحاتة وكيل الوزارة، إلى الاجتماع الذى عقده بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفنى ومديرى إدارات التعليم الصناعى والزراعى ومديرى مدارس التعليم الفنى، لمناقشة المعوقات التى تواجه مشروع رأس المال، والاستماع للمقترحات الخاصة بتطوير وتحديث المنتجات الزراعية والصناعية وتوفير بعض المتطلبات والدعم لورش ومعامل ومزارع المدارس الفنية فى إطار القرارات الوزارية المنظمة لذلك.



وأكد وكيل الوزارة، أهمية منظومة التعليم الفنى ودورها فى توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة التى تحقق الخطط والسياسات للدولة المصرية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل والاستفادة من مشروع رأس المال بتدريب الطلاب فعليا مما يسهم فى تزويد سوق العمل بخريجين ذوى كفاءة عالية.



وأشار "شحاتة" إلى أهمية المشروع الذى يجرى من خلاله تدريب طلاب المدارس الفنية على عمل مشروعات صغيرة وتعظيم الموارد الذاتية للمدرسة، بما يسهم فى تأهيل الطلاب وتدريبهم والاستفادة من الطاقات والإمكانات المتواجدة فى المدارس الفنية من ورش ومعدات ومزارع ومعامل والتوسع فى تنوع وزيادة منتجات مشروع رأس المال بما يعود بالنفع على المدرسة والطلاب من كافة النواحي.