عروض فنية ورياضية باليوم الثانى من احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى.. فيديو

مطروح _ حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، لاحتفالات محافظة مطروح، بالعيد القومي، بفقرات متنوعة، لليوم الثاني، و تستمر حتى الغد، لإحياء الذكرى 106 لمعركة وادى ماجد، ونضال أهالى مطروح عام 1915 ضد الاحتلال الإنجليزى.

وتضمنت الاحتفالات، تقديم عروض فنية ورياضية وفنون شعبية، وعرض للسيارات والمعدات الحديثة بالقطاعات المختلفة، وقدم أطفال واحة سيوة عرضا بالأزياء السيوية التراثية، وعرض بالأرجل الخشبية المصنوعة من جريد النخيل، وقدمت فرقة باليه الأطفال، عرضا مميزا تخللته استعراضات وحركات بهلوانية أعجبت الحضور، وكانت الاحتفالات قد بدأت بمنطقة شاطئ روميل، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء هشام أبو النصر مدير أمن مطروح، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ، واللواء أشرف مصطفي السكرتير العام، والقيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، ونواب البرلمان والعمد والمشايخ.

وتضمن برنامج الاحتفال، بالخيمة المقامة على الكورنيش، عزف السلام الوطني، واستعراض للخيول وفرسان مطروح بالملابس التراثية، طابور عرض للفرق الرياضية والمدرسية والفنية والكشافة.

وتستمر فقرات الاحفال اليوم، وتستأنف غدا الخميس بمنطقة وادي ماجد بتنظيم سباقات للخيل ولمهارات الفرسان، وتنظيم أمسية للشعر البدوي، وفقرات أخرى.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أوقد أمس شعلة بدء احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي، التي تستمر حتى غدا الخميس، والذي يواكب الذكرى الـ 106 لمعركة وادي ماجد، ونضال أبناء مطروح ضد الاحتلال الإنجليزى عام 1915، بحضور عدد من القيادات الشعبية والشباب والقيادات التنفيذية والأمنية.