محافظة مطروح تنظم كرنفالا احتفاليا كبيرا بالعيد القومى والذكرى 106 لمعركة وادى ماجد

مطروح - حسن مشالي

نقل تليفزيون اليوم السابع، احتفالات محافظة مطروح، اليوم الاثنين، الاحتفالات لليوم الثاني والتي تستمر حتى الغد، بالعيد القومى للمحافظة، وإحياء الذكرى 106 لمعركة وادى ماجد، ونضال أهالى مطروح عام 1915 ضد الاحتلال الإنجليزى.



بدأت الاحتفالات بمنطقة شاطئ روميل، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء واللواء هشام أبو النصر مدير أمن مطروح، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ، واللواء أشرف مصطفي السكرتير العام، والقيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، ونواب البرلمان والعمد والمشايخ.



وتضمن برنامج الاحتفال، بالخيمة المقامة على الكورنيش، عزف السلام الوطني، و استعراض للخيول وفرسان مطروح بالملابس التراثية، طابور عرض للفرق الرياضية والمدرسية والفنية والكشافة.



وتستمر فقرات الاحفال اليوم، وتستأنف غدا الخميس بمنطقة وادي ماجد، وتنظيم سباقات للخيل ولمهارات الفرسان، وتنظيم أمسية للشعر البدوي، وفقرات أخرى.



وكان اللواء خالد شعيب محافظ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أوقد أمس شعلة بدء احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي، التي تستمر حتى غدا الخميس ، والذي يواكب الذكرى الـ 106 لمعركة وادي ماجد، ونضال أبناء مطروح ضد الاحتلال الإنجليزي، عام 1915، بحضور عدد من القيادات الشعبية والشباب والقيادات التنفيذية والأمنية.





احتفالات مطروح



احتفالت محافظة مطروح



الاحتفالات



الحضور



جانب من احتفالات مطروح



جانب من الإحتفالات



حفل مطروح



فعاليات الاحتفال



كرنفال احتفالي كبير بالعيد القومى والذكري 106 لمعركة وادي ماجد



محافظة مطروح تنظم كرنفال احتفالي كبير بالعيد القومى والذكري 106 لمعركة وادي ماجد



محافظة مطروح تنظم كرنفال احتفالي كبير بالعيد القومى والذكري



محافظة مطروح تنظم كرنفال احتفالي كبير بالعيد القومى



