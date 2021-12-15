ضبط متهم انتحل صفة ضابط شرطة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" تضمن قيام بعض الأشخاص بإنتحال صفة رجال شرطة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك".. متضمناً قيام بعض الأشخاص بإنتحال صفة رجال شرطة من قوة أحد أقسام الشرطة بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديدهم وتبين أنهم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية – محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا" ).. وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان الآخران وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأداء مشهد تمثيلى وبصحبتهم آخرين "غير معلومين لديهم" ، وجميعهم عاملين بمكتب عمالة ملك أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" كمشهد ضمن أحد الأعمال الدرامية منذ حوالى عام فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.