صور.. نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمركز ناصر

بنى سويف - هانى فتحى

تابع بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، سير العمل في مشروعات "حياة كريمة" بمركز ناصر، في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، ورافقه خلال الزيارة ماجد رمضان نائب رئيس مركز ومدينة ناصر.



وتفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع وحدة إسعاف بني عدي "إنشاء جديد"، والتي يشرف على تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، وستضم 2 سيارة "نموذج كبير" لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ، للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين، وذلك ضمن 9 مشروعات يجرى تنفيذها في مرفق الإسعاف "إنشاء جديد وتطوير وحدات قائمة" بقرى (كوم أبو خلاد، الحمام، دنديل، أبو صالح، بهبشين بجانب وحدتين ببندر ناصر "تطوير/إنشاء جديد").

وتابع نائب محافظ بني سويف سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مجمع بني عدي، ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى (دنديل، دلاص، الحمام، أشمنت، بهبشين)، والذي سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري" بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين



وتفقد نائب المحافظ المجمع الزراعي بالقرية والذي سيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية ببني عدي وتوابعها، علاوة على متابعة سير العمل في أعمال إنشاء ملحق المدرسة المجمعة "1" والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة تزيد عن 5 ملايين جنيه، تضيف 18 فصلاً، وذلك ضمن 26 مشروعا يتم تنفيذه في قطاع التعليم بمركز ناصر.



وتضمنت الزيارة تفقد سير العمل في حملة التطعيم بلقاح كورونا بوحدة بني عدي الصحية، ضمن مراكز التطعيم الثابتة التي خصصته مديرية الصحة للتطعيم باللقاح على مستوى المحافظة، تيسيراً على الفئات المستهدفة من المواطنين، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين.

وتابع نائب المحافظ جانبا من أعمال الحملة، للاطمئنان على سير منظومة العمل، مشددا على أهمية تنظيم الدخول وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع المتابعة المستمرة لانتظام العمل، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين.



بلال حبش يتفقد المصالح الحكومية





بلال حبش يتفقد مشروعات قرية بنى عدى





جانب من الزيارة





جانب من المشروعات الجارى تنفيذها





نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز ناصر





بلال حبش يتفقد المصالح الحكومية





بلال حبش يتفقد مشروعات قرية بنى عدى





جانب من الزيارة





جانب من المشروعات الجارى تنفيذها

