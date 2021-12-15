جامعة بنها تنظم قوافل طبية وتثقيفية لقرى شبين القناطر بمبادرة "حياة كريمة"

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت جامعة بنها، قوافل طبية وتثقيفية لقرية عرب جهينة بمركز شبين القناطر وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن جامعة بنها لها دور هام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مشاركتها في كافة المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتفعيلًا لدور الجامعة في رعاية أبناء الإقليم من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا.

وأشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أهمية إبراز دور التعليم الجامعي في تطوير المجتمع وتنميته وتوسيع آفاقه المعرفية والثقافية من خلال إسهام مؤسساته في تخريج خريجين قادرين على تطوير مجتمعاتهم.

من جانبه قال الدكتور محمود عراقي، إن هذه القوافل تأتي من خلال مبادرة "حياة كريمة" وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم القرى الأكثر احتياجا وشارك في القوافل أساتذة وأعضاء هيئة التدريس وإداريين وطلاب من كليات الطب البشري والآداب وبمشاركة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

من ناحية أخري أضاف الدكتور محمد الأشهب، أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والأطفال وجراحة العظام والرمد والإرشاد النفسي.

أعمال الكشف على المواطنين



المشرف على قطاع خدمة البيئة بجامعة بنها وعميد كلية الطب ووكيل الكلية



جانب من القافلة



خلال أعمال القافلة



متابعة المنتفعين بالقافلة