سقوط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سـرقة المساكن بمدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بمدينة بدر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة لجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها .. فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض جهاز "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

وبالانتقال أمكن ضبطه، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية)، وبحوزته "جهاز لاب توب " مجهول المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقته، وكذا عدد (2 جهاز لاب توب آخرين من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم "محرر بشأنها محضر" بالاشتراك مع (عاطل "له معلومات جنائية"- سائق).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (أجنة حديدية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة")، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فـى السـرقة مـن داخـل المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وأقرا بارتكاب (واقعتين سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما.

باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.