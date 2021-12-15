اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 37 طن أتربة ومخلفات صلبة فى حملة نظافة بشوارع مدينة إسنا.. صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:06 م
رفع 37 طن أتربة ومخلفات صلبة فى حملة نظافة بشوارع مدينة إسنا.. صور
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، حملة نظافة مكبرة بالفترة المسائية استهدفت شوارع المدينة ومدخل القرى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

 

ويقول عبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه خلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 37 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع الكويت و الجوايدة و والطريق الغربي السريع.

 

وفى نفس السياق، تستعد مدينة إسنا، لانطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، يوم الأحد المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 22 ديسمبر، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، حيث أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالمحافظة يبلغ 191.420 طفلاً، وسيقوم بالعمل 679 فرقة بالإضافة إلى فرق الإشراف المشاركة بالحملة، لافتاً إلى نقل الفرق إلى أماكن عملهم في كل أنحاء المحافظة من خلال 67 سيارة.

 

وأكد وكيل الوزارة على عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات، فى ظل الظروف الراهنة، وأشار إلى وجود فرق ثابتة بكل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات، وفرق متحركة للمرور على المنازل ودور رياض الأطفال والمدارس.

 

رفع 37 طن أتربة ومخلفات صلبة فى حملة نظافة بإسنا (1)
 

 

رفع 37 طن أتربة ومخلفات صلبة فى حملة نظافة بإسنا (2)
 

 

رفع 37 طن أتربة ومخلفات صلبة فى حملة نظافة بإسنا (3)
 

 

رفع 37 طن أتربة ومخلفات صلبة فى حملة نظافة بإسنا (4)
 

 


الاقصر

رفع مخلفات باسنا

اخبار اليوم

حملات نظافة باسنا

اخبار الاقصر

رفع اطنان مخلفات صلبة

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"زفة بالتريلا".. عريس بإسنا يزف عروسه فى "شاحنة" على الطريق الزراعى (فيديو)

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:45 م

ختام فعاليات اليوبيل الفضى لكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.. صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:06 م

رئيس جامعة الأقصر يعلن تفاصيل بطولة الأقصر الأولى للكرة الخماسية للجامعات.. فيديو

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:14 م

"الرسم باليد ونظرية اللون" مرجع فى الفن التشكيلى لرئيس قسم الجرافيك بـ"فنون جميلة الأقصر"

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:36 م

إلغاء رحلات البالون الطائر فى البر الغربى بالأقصر لتدريبات طيران شراعى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:16 م

ندوات بمصنع السكر للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة بالأقصر .. صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:48 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة