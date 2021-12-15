رفع 37 طن أتربة ومخلفات صلبة فى حملة نظافة بشوارع مدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، حملة نظافة مكبرة بالفترة المسائية استهدفت شوارع المدينة ومدخل القرى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

ويقول عبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه خلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 37 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع الكويت و الجوايدة و والطريق الغربي السريع.

وفى نفس السياق، تستعد مدينة إسنا، لانطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، يوم الأحد المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 22 ديسمبر، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، حيث أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالمحافظة يبلغ 191.420 طفلاً، وسيقوم بالعمل 679 فرقة بالإضافة إلى فرق الإشراف المشاركة بالحملة، لافتاً إلى نقل الفرق إلى أماكن عملهم في كل أنحاء المحافظة من خلال 67 سيارة.

وأكد وكيل الوزارة على عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات، فى ظل الظروف الراهنة، وأشار إلى وجود فرق ثابتة بكل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات، وفرق متحركة للمرور على المنازل ودور رياض الأطفال والمدارس.















