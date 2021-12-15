اليوم السابع
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رئيس وزراء جورجيا: حان الوقت لاتخاذ قرارات بشأن دخولنا فى الفضاء الأوروبى الأطلسى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:56 م
رئيس وزراء جورجيا: حان الوقت لاتخاذ قرارات بشأن دخولنا فى الفضاء الأوروبى الأطلسى الناتو ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلن رئيس الوزراء الجورجى، إيراكلى جاريباشفيلى، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتوفر لديها كل المقدمات اللازمة لحصولها على عضوية حلف الناتو، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وخلال مؤتمر صحفى مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبيرج، فى بروكسل قال جاريباشفيلى: "نؤمن بأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات ملموسة بخصوص دخولنا في الفضاء الأوروبى الأطلسى"، مضيفا أن ذلك "سيكون رسالة قوية للجميع".

وأكد رئيس الحكومة الجورجية أن فكرة عضوية بلاده في الناتو تحظى بدعم الأغلبية الساحقة من مواطنيها، وأن هذه المسألة تمثل أحد الجوانب الهامة من سياسة جورجيا الداخلية والخارجية.

وتابع: "تتوفر لدينا كل الأدوات المطلوبة تقريبا للحصول على عضوية الناتو، ونخوض الآن حوارا نشطا مع حلفائنا حول إعداد قرار سياسي بشأن انضمام جورجيا إلى حلف شمال الأطلسي".

وذكر جاريباشفيلي أن قمة الناتو المنعقدة في بوخارست عام 2008 أكدت أن جورجيا ستكون عضوا في الحلف، مضيفا: "كانت هي رسالة قوية جدا، وهي لا تزال قائمة حتى الآن".

وبحسب رئيس الوزراء الجورجي فقد حققت بلاده نجاحات ملموسة في تعميق تعاونها العملي مع الناتو، بما في ذلك في البحر الأسود، مضيفا: "لا يمكن ضمان الأمن الأوروبي الأطلسي بدون ضمان أمن البحر الأسود، ولذا فنحن نرحب بأنشطة الناتو في البحر الأسود باعتبارها عاملا محوريا للاستقرار والسلام في منطقتنا".

 


جورجيا

رئيس وزراء جورجيا

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رئيس الوزراء الجورجى

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