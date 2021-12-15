رئيس شركة مياه دمياط يتفقد مشروعات حياة كريمة وعدد من المحطات داخل المحافظة

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، محطة مياه دمياط والتى تبلغ طاقتها التصميمية 340ل/ ث وتخدم حوالى 150ألف نسمة من سكان مدينة دمياط، وأجزاء من شرق النيل وذلك للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطة ومدى الجاهزية الفنية ومتابعة سير الاعمال بها.

كما شملت الجولة تفقد محطة مياه السرو والتى تبلغ طاقتها التصميمية 60 ل/ث وتخدم حوالى 20 ألف نسمة من سكان مدينة السرو.

وأكد خلال جولته ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية المنتظمة للمحطات وفقاً للخطة الزمنية والمحافظة على الحالة الفنية للمعدادت بصفة دائمة وضرورة اتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية.

ويأتى ذلك استمراراً للجولات التفقدية ووفقاً لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة المتابعة المستمرة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة كفاءة التشغيل.