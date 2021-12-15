اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 08:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس شركة مياه دمياط يتفقد مشروعات حياة كريمة وعدد من المحطات داخل المحافظة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:45 م
رئيس شركة مياه دمياط يتفقد مشروعات حياة كريمة وعدد من المحطات داخل المحافظة رئيس شركة مياه دمياط داخل إحدى محطات المياه
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد المهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، محطة مياه دمياط  والتى تبلغ طاقتها التصميمية 340ل/ ث وتخدم حوالى 150ألف نسمة من سكان مدينة دمياط، وأجزاء من شرق النيل وذلك للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطة ومدى الجاهزية الفنية ومتابعة سير الاعمال بها.

كما شملت الجولة تفقد محطة مياه السرو والتى تبلغ طاقتها التصميمية 60 ل/ث وتخدم حوالى 20 ألف نسمة من سكان مدينة السرو.

وأكد خلال جولته ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية المنتظمة للمحطات وفقاً للخطة الزمنية والمحافظة على الحالة الفنية للمعدادت بصفة دائمة وضرورة اتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية.

ويأتى ذلك استمراراً للجولات التفقدية ووفقاً لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة المتابعة المستمرة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة كفاءة التشغيل.

 

 


شركه مياه دمياط

محافظه دمياط

مشروعات المياه

شركات المياه

حياه كريمه

محطات المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة