رئيس جامعة كفر الشيخ: الرئيس علمنا نحلم ونتمسك بالحلم لتحقيقه

إبراهيم حسان

وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارة جامعة كفر الشيخ، قائلا: "يوما تاريخيا للجامعة، والرئيس يهتم كثيرا بتوجيه الدعم للطلاب لخدمة الوطن والقدرة على المنافسة".

أضاف عبد الرازق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، أن الجامعات المصرية يقع على عاتقها مسئولية كبيرة لتوفير التعليم الحقيقي داخل هذه المباني العظيمة والصروح العلمية الكبيرة المنتشرة في ربوع مصر، متابعا: "نتحمل دورا كبيرا في توعية وتثقيف الشباب، وهذا الأمر تحدي لنا جميعا، ونحن وعدنا الرئيس بأننا على قدر المسئولية أمام شباب مصر المبدع والملهم".

وتابع الدكتور عبد الرازق دسوقي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، علمنا إزاى نحلم، ونكون متمسكين بالحلم بتاعنا، ونشتغل على نفسنا علشان نحقق هذا الحلم، ونحن نحلم أن تكون جامعة كفر الشيخ رقم 1 على مستوى العالم، والوصول للعالمية في كل شيء، لاسيما في جودة التعليم والتعلم ورعاية الموهوبين والمبتكرين وتقديم العلوم والتكنولوجيا والابتكار".