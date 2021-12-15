رئيس جامعة الأقصر يعلن تفاصيل بطولة الأقصر الأولى للكرة الخماسية للجامعات.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع، من مدينة الأقصر فعاليات مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل التجهيزات اللازمة لبطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات، والتى تنطلق يوم السبت المقبل بإجراء قرعة البطولة في ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصرى بوسط المدينة.



وقال الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، أن البطولة فرصة مميزة لأبناء الأقصر لجمع طلبة الجامعات المصرية لمدة أسبوع في المحافظة لدعم حركة السياحة والبيع والشراء في المدينة، حيث تقام فعاليات البطولة في الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة وبها حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية، كما ستقام المباريات على ملاعب ايجوث والنصر 1 والنصر 2.



وأوضح الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، خلال المؤتمر أنه سيتم خلال أسبوع البطولة عمل جولات سياحية في متحف الأقصر ومتحف التحنيط والمعابد وطريق الكباش والبر الغربي وغيرها من المزارات السياحية.



وكان قد عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعا تنظيميا، للوقوف على آخر استعدادات اللجان التنظيمية للبطولة الأولى لجامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية للجامعات في الفترة من 18 حتى 23 ديسمبر الجاري بمشاركة 19 جامعة مصرية، بحضور الدكتور وليد عبدالله، مدير عام البطولة، والدكتور سيد محمد أبو دهب، رئيس لجنة الاستقبال والوفود المشاركة وعميد كلية الحاسبات والمعلومات، ورؤساء اللجان التنظيمية.



وناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية ومراجعة أعمال لجان الاسكان والتغذية ومرافقة الوفود وتجهيز الملاعب واللجان الفنية المنظمة ولجنة المطبوعات واللجنة الإعلامية، مع التأكيد على كل رئيس لجنة ببذل أقصى الجهد حتى تخرج البطولة بالصورة المشرفة والمرسومة لها كما تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة برنامج حفل افتتاح البطولة والفقرات التي سوف يشتمل عليها برنامج الحفل كما تمت أيضا مناقشة موعد وصول الفرق المشاركة إلى الجامعة ومقرات التسكين وأماكن التدريبات المخصصة.



ومن المقرر أن تنطلق مراسم القرعة يوم السبت المقبل 18 ديسمبر في تمام السابعة مساء بساحة أبو الحجاج، وتقام مباراة الافتتاح الأحد 19 ديسمبر بالصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة، بين فريقين أحدهما فريق جامعة الأقصر، وتقام مبارايات البطولة على ملاعب الصالة المغطاة وايجوث وطلائع النصر.





الحضور بالمؤتمر



الحضور بمؤتمر الجامعة



المؤتمر الصحفى



جانب من المؤتمر



جانب من مؤتمر الجامعة