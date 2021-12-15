دوقة كورنوال تزين شجرة الكريسماس بـ"كلارينس هاوس" برفقة طفلين.. فيديو

ريهام عبد الله

سادت أجواء احتفالية فى "كلارينس هاوس" مقر إقامة الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، وظهرت دوقة كورنوال برفقة طفلين، وهم يزينون شجرة كريسماس، ونشر الحساب الرسمى للأمير تشارلز وزوجته عبر تويتر، فيديو، وعلق عليه: "نشعر بالاحتفال هنا في كلارنس هاوس! شجرة عيد الميلاد، كان من الرائع الترحيب بالأطفال الذين يدعمهم منظمات "هيلين اند دوجلاس"، و"رونالد دهل فاند"، لتزيين شجرة عيد الميلاد، دوقة كورنوال هي راعية كلتا المؤسستين الخيريتين".



دوقة كورنوال والطفلين

We’re feeling festive here at Clarence House! ✨ 🎄



It was wonderful to welcome children supported by @HelenAndDouglas and @RoaldDahlFund to decorate the Christmas tree.



The Duchess of Cornwall is Patron of both charities. pic.twitter.com/FaiBKNF5F8 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) December 15, 2021

ومن ناحية أخرى، احتفل دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وأولادهما الثلاثة الأمير جورج، الأميرة شارلوت والأمير لويس، بأعياد الميلاد والكريسماس، بصورة لهم خلال تواجدهم فى مدينة البترا الأثرية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تم التقاطها فى وقت سابق مع العام الحالى 2021.

ونشر الحساب الرسمى لدوق ودوقة كامبريدج، الصورة الملكية عبر إنستجرام، أتبعها بالقول: "يسعدنى مشاركة صورة جديدة للعائلة تظهر على بطاقة الكريسماس لهذا العام".

من ناحية أخرى، حضرت الأميرة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام، فى وقت سابق، حفلا موسيقيا لعيد الميلاد الملكى، بعنوان "Together At Christmas" وكانت ترتدى معطفا من الصوف الأحمر القرمزى من تصميم كاثرين ووكر، التى تعتبر إحدى العلامات التجارية البريطانية المفضلة لها، وفقاً لما ذكرته مجلة "فوج"، وأكملت إطلالتها بارتداء حذاء مصنوع من الجلد المدبوغ الأحمر ليتوافق مع المعطف، كما أشارت كيت خلال الحفل إلى الملكة الأم والدة إليزابيث الثانية بارتداء زوجا من الأقراط المرصعة بالياقوت والألماس من المجموعة الخاصة للملكة الأم، حسبما أفاد موقع "بيبول".

وارتدى دوق كامبريدج عند ذهابه للحفل مع زوجته بدلة سوداء بربطة عنق حمراء زاهية، واحتفل مع العاملين الخيريين والمتطوعين للعمل فى الطوارئ أثناء الوباء وفقًا لموقع Westminster Abbey، كما انضم عدد من أفراد الأسرة الملكة إلى دوق ودوقة كامبريدج وهى الأميرة يوجينى وكذلك الأميرة بياتريس وزارا ومارك تيندال.