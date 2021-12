دوقة كورنوال تزين شجرة الكريسماس بـ"كلارينس هاوس" برفقة طفلين.. فيديو

سادت أجواء احتفالية فى "كلارينس هاوس" مقر إقامة الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، وظهرت دوقة كورنوال برفقة طفلين، وهم يزينون شجرة كريسماس، ونشر الحساب الرسمى للأمير تشارلز وزوجته عبر تويتر، فيديو، وعلق عليه: "نشعر بالاحتفال هنا في كلارنس هاوس! شجرة عيد الميلاد، كان من الرائع الترحيب بالأطفال الذين يدعمهم منظمات "هيلين اند دوجلاس"، و"رونالد دهل فاند"، لتزيين شجرة عيد الميلاد، دوقة كورنوال هي راعية كلتا المؤسستين الخيريتين".

We’re feeling festive here at Clarence House! ✨ 🎄



It was wonderful to welcome children supported by @HelenAndDouglas and @RoaldDahlFund to decorate the Christmas tree.



The Duchess of Cornwall is Patron of both charities. pic.twitter.com/FaiBKNF5F8