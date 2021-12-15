دراسة: نقص فيتامين ب12 يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 51%

فاطمة ياسر

نشر موقع " medicalxpress" دراسة أيرلندية تدور حول العلاقة بين حالة الفولات وفيتامين ب 12 وارتباطاتها بالإصابة بالإكتئاب.أظهرت الدراسة، التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية ، أن انخفاض فيتامين ب12 مرتبط بأعراض الاكتئاب، وتكشف النتائج عن معلومات ذات صلة لكبار السن والصحة العامة وواضعي السياسات من أجل فهم أفضل لكيفية تحديد المخاطر واعتماد تدابير وقائية لتعزيز النتائج الصحية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا وأكثر.

فنقص وانخفاض فيتامينات B مثل حمض الفوليك وفيتامين B 12 موجودة بشكل كبير في كبار السن ، و تم الإبلاغ عن واحد من كل ثمانية بالغين كبار السن لديهم حالة منخفضة من فيتامين ب 12، في حين تم الإبلاغ عن انخفاض المدخول الغذائي وانخفاض حالة الدم في جميع الفئات العمرية المختلفة.

فبعض الآثار السلبية لانخفاض B12 يمكن أن تشمل فقر الدم الشديد والورم، واختلال وظائف إدراكية، أو تلف في الألياف العصبية في الدماغ والاكتئاب.

تستخدم الدراسة بعض البيانات وتفحص المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وأكثر والذين تم تقييمهم في الموجة 1 من الدراسة والذين قدموا قياس حمض الفوليك والبلازما B12 وفحص الاكتئاب، لاحظ الباحثون أن أولئك الذين يعانون من نقص في فيتامين ب12 لديهم احتمالية متزايدة بنسبة 51٪ للإصابة بأعراض الاكتئاب على مدى 4 سنوات.

النتائج الرئيسية للدراسة

توصلت الدراسة إلى أن انخفاض مستوى فيتامين ب 12 يرتبط بخطر أكبر للإصابة بأعراض الاكتئاب على مدى أربع سنوات ، ولكن لم يتم ملاحظة مثل هذه الارتباطات فيما يتعلق بحمض الفوليك.

ظلت هذه النتائج قوية حتى بعد التحكم في عوامل التعديل ذات الصلة مثل النشاط البدني وعبء الأمراض المزمنة وحالة فيتامين د وأمراض القلب والأوعية الدموية واستخدام مضادات الاكتئاب.

لاحظ الباحثون أن أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 لديهم احتمالية متزايدة بنسبة 51٪ لتطور أعراض الاكتئاب .

تشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على حالة المغذيات الدقيقة لدى كبار السن السمنة ، واستخدام الأدوية ، والتدخين ، والثروة ، والجنس ، والموقع الجغرافي..