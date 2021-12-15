خلال محادثاته مع نظيره الصينى.. بوتين يعلن حضوره حفل افتتاح أولمبياد بكين

وكالات الأنباء

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال المحادثات الافتراضية مع الرئيس الصينى شى جين بينج، على حضوره حفل افتتاح أولمبياد بكين، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن تقام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، في الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022.

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة أعلنت "مقاطعة دبلوماسية" للأولمبياد. إلا أن هذه الدول ستتمثل برياضيين في دورة الأولمبياد في الصين، من دون إرسال مسؤولين رسميين.

وحذرت الصين سابقا في أعقاب ذلك من أن هذه الدول "ستدفع ثمن" مقاطعتها.

وفى وقت سابق أفاد التليفزيون الصيني الرسمي بأن رئيس الدولة شي جين بينج يجري في هذه الأثناء محادثات افتراضية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال بوتين لشي، إن علاقات روسيا والصين مثال للتعاون بين دولتين في القرن الـ21.

وأضاف، أن علاقات روسيا والصين تتميز بالرغبة المشتركة في جعل الحدود المشتركة حزاما للسلام الدائم وحسن الجوار.