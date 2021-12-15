حياة كريمة بالمنوفية.. تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بساقية المنقدى

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، على الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية ساقية المنقدى التابعة للوحدة المحلية بشما، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة، وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى مركز أشمون.

وأوضح سرور بأن تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بساقية المنقدى جاء بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم، مؤكداً أنه تم الانتهاء من هذا المشروع فى الموعد المحدد له ليصبح خامس إنجازات حياه كريمة بقطاع الصحة بقرى أشمون بعد مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة إسعاف دروة، والوحدة الصحية بعزبة كرم، ومشروع تطوير الوحدة الصحية بقرية الحلواصي، وتطوير الوحدة الصحية بالقناطرين.

و أكد سرور على إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحى فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والإرتقاء بالمنظومة الصحية لإحداث تطوير للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحى الشامل بمركز أشمون، لافتاً إلى أن "القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التى تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.