حياة كريمة بالمنوفية.. مدينة أشمون تستضيف ندوة "التحول الرقمى" بكفر السيد

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عن إستضافتها للندوة التوعوية الرابعة للتحول الرقمى والتى سوف تنظمها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس 16-12-2021 فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر دوار مناسبات كفر السيد التابع للوحدة المحلية بسبك الأحد.

وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة رقمية لتوعية المواطنين بأهمية التحول الرقمى بإعتباره التوجة الرئيسى للدولة فى الوقت الحالى ،كما سيتم إستعراض الدورات التدريبية المجانية التى تمنحها وزارة الإتصالات والاستفادة من الخدمات التى تقدمها الحكومة لرفع الوعى الفكرى والثقافى لدى المواطنين والشباب والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر والفعال بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون .

ومن جانبة وجه سرور رؤساء الوحدات المحلية بضرورة توعية المواطنين والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة بأهمية تلك الندوات وحثهم على حضورها لمواكبة عصر جديد قائم على التحول الرقمى وأساسة لرفع جودة وكفاءة ودقة الخدمات المقدمة إليهم، مشيراً إلى أن سيتم عقد هذه الندوات أسبوعياً بجميع قرى مركز أشمون .